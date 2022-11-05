Группа депутатов Милли Меджлиса 8 ноября отправится в столицу Бельгии – Брюссель.

Как сообщили АПА в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в рамках визита глава делегации Милли Меджлиса в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Турал Гянджалиев, члены делегации Севиль Микаилова и Эркин Гадирли проведут ряд встреч с официальными лицами Европарламента.

На встрече состоится обмен мнениями по укреплению взаимного сотрудничества и другим вопросам, интересующим стороны.

Визит завершится 11 ноября.