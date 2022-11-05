В мероприятии, которая прошла в бакинском Дворце спорта, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и член бюро Всемирного союза борьбы (UWW), а также президент UWW Europe Карл-Мартин Дитман.

Приветствуя гостей, министр Фарид Гаибов отметил, что борьба является одним из самых популярных видов спорта в Азербайджане: «У нас достаточно хорошие результаты в этом виде. Федерация борьбы Азербайджана также очень активна. Наглядным примером этого является организация проходящего чемпионата мира. Государство заботится о спорте. Вчера мы приняли участие в открытии Большого шлема по дзюдо в Баку. А сегодня стартовал еще один масштабный турнир. Спорт всегда в центре внимания нашего государства и президента. Я желаю удачи нашим спортсменам».

Карл-Мартин Дитман рассказал о важности соревнований и передал привет от имени президента UWW Ненада Лаловича.