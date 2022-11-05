«Фуат Октай сам мечтал побывать в Шуше». Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в Шуше.

Премьер-министр особо отметил встречу президента Ильхама Алиева с Фуатом Октаем: «В ходе этой встречи были даны поручения по дальнейшему развитию азербайджано-турецкого стратегического сотрудничества. Эти поручения даны и правительству Азербайджана. В течение двух дней мы спланировали мероприятия, направленные на расширение достигнутых успехов. У нас есть серьезный план действий по их реализации».

Он напомнил о том, что посетил Турцию по приглашению премьер-министра Фуата Октая.

«В феврале прошлого года состоялось первое заседание Межправительственной комиссии. Мы решили большую часть вопросов, поставленных перед нами Межправительственной комиссией. Естественно, с точки зрения времени решены не все вопросы. Но мы соберемся с силами и наверное решим оставшиеся вопросы в ближайшее время. Через несколько дней мы будем отмечать День Победы. 29 октября отмечался национальный праздник Турецкой Республики. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить весь турецкий народ с этим национальным праздником», — сказал премьер-министр.

Али Асадов подчеркнул, что Турция была на стороне азербайджанского народа с первых минут 44-дневной войны: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, господин Фуат Октай, руководство Турции и весь турецкий народ поддержали азербайджанский народ. Азербайджанский народ никогда не забудет те дни».