«На освобожденных от оккупации азербайджанских землях мы стали свидетелями вандализма Армении. От Физули до города Шуша все было сравнено с землей». Как сообщает АПА, об этом в рамках визита в Шушу сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что на территориях, с которых были изгнаны азербайджанцы, даже трава не росла, и весь мир должен видеть это.

Фуат Октай также подчеркнул, что очень удовлетворен восстановительными работами, которые Азербайджан осуществляет на освобожденных территориях: «Мы находимся в Азербайджане, в Шуше в связи с 10-м заседанием совместной Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Мы в Шуше – городе поэтов, писателей, музыкантов, героев, ученых».

Вице-президент Турции напомнил, что на днях Азербайджан будет отмечать вторую годовщину Победы: «В Азербайджане, в Шуше, мы еще раз почувствовали, что значит одна нация».