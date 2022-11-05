«Каждый из нас все эти годы мечтал побывать на наших древних землях, посетить нашу святую Шушу». Об этом на совместной пресс-конференции с первым вице-президентом Турции Фуатом Октаем в Шуше заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«8 ноября 2020 года город Шуша, имеющий историческое, культурное и стратегическое значение был освобожден от армянской оккупации. Проведя успешную контрнаступательную операцию, Азербайджан одержал крупную военную победу в 44-дневной Отечественной войне.

В то же время 8 ноября вошло в нашу историю как День Победы, оказавший решающее влияние на ход и судьбу войны. Через несколько дней азербайджанский народ и все те, кто близки к азербайджанскому народу, будут отмечать вместе с нами этот День Победы. В нашей Шуше, имеющей исключительную моральную ценность для азербайджанского народа, уже проводятся встречи глав государств на высшем уровне», — сказал он..