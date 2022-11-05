Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, северо-западный ветер, передает Minval.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, на некоторых горных территориях — снег, ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем — 11-13, в горах ночью – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 5-9 градусов тепла.