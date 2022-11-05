Экс-чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, гроссмейстер до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти.

Официально эта информация не подтверждена.

Сообщалось, что 29 октября Карпов якобы неудачно упал около Госдумы, его экстренно госпитализировали. Медики обнаружили у пациента отёк мозга, множественные переломы, гематомы и кровоизлияние.