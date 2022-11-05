Во многих университетах студенты, провалившие экзамен, решают проблему за счет денег. А это можно считать взяточничеством. Так сказал депутат Сиявуш Новрузов во время обсуждения на заседании Милли Меджлиса законопроекта «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”Об образовании“, сообщает Minvala.az.
«Если раньше деньги брал учитель, то теперь это делается в централизованном порядке, стоимость одного экзамена 150 манатов. Если студент не даст денег, то должен пересдавать экзамен. Необходимо учесть, что студент к тому же платит большие деньги за обучение. Поэтому эти вопросы необходимо решать. Если у студента будет 5-6 срезов, то деньги, которые он даст, составят половину стоимости обучения”, — отметил Сиявуш Новрузов.
Выходит, у кого денег «достаточно», чтобы оплатить, возможно, даже ВСЕ экзамены, вместо их сдачи, так и заканчивают вуз, не имея НИКАКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ!!!!! И в результате вот таких горе-«специалистов» мы получаем!!!!!! ЧТО ЭТО ЗА «СИСТЕМА» ТАКАЯ?! Мы можем что-либо подобное представить себе, например, у наших «соседей»??? НЕТ, конечно! Они считают, что им нужны ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, а не «обладатели дипломов»!!! Разве не понятно, что нынешний подход — это самая настоящая УГРОЗА нашему государству и нашей НАЦИИ?! Это — прямой путь ДЕГРАДАЦИИ и населения и государства!!!
Потом удивляются, когда наши граждане уезжают на операции, лечение, даже на диагностику в соседние (а кто может — то и в дальние) страны. Мало того, что цены в местных клиниках астрономические, простому гражданину не доступные, но ещё и специалисты часто «никакие».