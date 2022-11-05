Во многих университетах студенты, провалившие экзамен, решают проблему за счет денег. А это можно считать взяточничеством. Так сказал депутат Сиявуш Новрузов во время обсуждения на заседании Милли Меджлиса законопроекта «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”Об образовании“, сообщает Minvala.az.

«Если раньше деньги брал учитель, то теперь это делается в централизованном порядке, стоимость одного экзамена 150 манатов. Если студент не даст денег, то должен пересдавать экзамен. Необходимо учесть, что студент к тому же платит большие деньги за обучение. Поэтому эти вопросы необходимо решать. Если у студента будет 5-6 срезов, то деньги, которые он даст, составят половину стоимости обучения”, — отметил Сиявуш Новрузов.