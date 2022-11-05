Нужно принять меры по улучшению материального положения учителей. Об этом заявил Джейхун Мамедов во время обсуждения на заседании Милли Меджлиса законопроекта «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”Об образовании“», сообщает Minval.az.

«В Азербайджане существуют различия в оплате труда преподавателей университетов. Зарплата преподавателей одних вузов высокая, а в других в 2-3 раза ниже. Нужно улучшить материальное положение учителей. На повестке дня должен стоять и вопрос повышения стипендий студентам”, — отметил депутат.

Джейхун Мамедов отметил, что одной из тенденций в сфере образования является отсутствие у мужчин интереса к науке: “они больше заинтересованы в частной сфере. В связи с этим повышение заработной платы здесь является одним из важных вопросов”.