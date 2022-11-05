Прекращение армяно–азербайджанского конфликта создало условия для начала мирных переговоров, для нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, передает Minval.az.

«Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут нарушить мир в процессе переговоров. Мы уверены, что при ответственном отношении со стороны Армении мирный договор между двумя государствами может быть подписан в кратчайшие сроки”, — отметил председатель, добавив, что сегодня Карабах и Восточный Зангезур переживают новую эру – период восстановления и строительства: “восстанавливаются разрушенные вандалами населенные пункты, инфраструктура. Вынужденных переселенцев возвращают на родину предков”