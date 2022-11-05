В Шеки внутри исторического памятника обнаружены костные останки младенцев, сообщает АПА.

Останки были обнаружены в историческом одноэтажном здании, расположенном на территории Национального исторического архитектурного заповедника Юхары-Баш, который в настоящее время функционирует как «Сетевой цех».

Во время ремонта бетонного пола внутри исторического здания на глубине 0,8 см – 1,2 метра были обнаружены датируемые возрастом до 100 лет костные останки 2-3 новорожденных или малолетних детей.

По факту в прокуратуре района ведется расследование.