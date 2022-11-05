Азербайджан демонстрирует приверженность мировой повестке. В этом направлении есть необходимость в продолжении переговоров, Азербайджан готов к этому. Об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии в МИД, посвященном 8 Ноября – Дню Победы.

«К сожалению, наблюдается затягивание процесса. Армянская сторона не соглашается на нормализацию отношений, мы не видим серьезных действенных шагов. В разрез с условиями трехсторонней декларации с территорий все еще полностью не выведены армянские формирования, продолжает оставаться минная угроза, и в связи с этим Армения не предоставила точные карты минных полей. Летом этого года выяснилось, что Армения установила мины вокруг Лачина. Это доказательство того, что Армения продолжает провокацию», — подчеркнул министр.