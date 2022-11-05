Использование пиротехники стало причиной пожара в кафе «Полигон» в Костроме, где погибли уже 13 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после запуска ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке. В прокуратуре региона позднее подтвердили, что использование пиротехники — одна из вероятных причин произошедшего ЧП. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что применившего ракетницу посетителя разыскивают. «Человек, запустивший ракетницу в ночном клубе, объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что все 15 жильцов дома, расположенного рядом с загоревшимся кафе, вернулись в свои квартиры, их дом не пострадал. Ранее они были эвакуированы из-за создавшегося задымления