По итогам саммита «Большой Семерки» госсекретарь США Блинкен заявил, что «вместе с G7 страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России».

Он также прокомментировал «потолок цен» на российскую нефть, согласованный G7. По его словам, эта мера необходима «для удовлетворения спроса» на Западе.

«А во-вторых, чтобы ограничить возможности президента Путина набивать свои карманы за счет доходов от продажи энергоносителей для подпитки и финансирования войны против Украины. Я считаю, что этот механизм поможет нам сделать именно это», — пояснил Блинкен.

Также он считает, что Москва будет продавать нефть по установленной «Семеркой» цене.

«Россия может принимать какие угодно решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы и дальше продавать энергоресурсы», — заявил Блинкен.

Ранее Владимир Путин официально заявлял, что Россия не будет поставлять нефть по нерыночным ценам.