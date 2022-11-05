4 ноября, в семь вечера, было обнаружено тело Альбины Папиашвили (2005 г.р.) с признаками насильственной смерти. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен младший брат жертвы Жора Папиашвили (2007 г.р.). Он нанес ей многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Подозреваемый задержан.

По факту в Прокуратуре Гахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Выясняется мотив преступления.