США сделают все возможное, чтобы ВСУ могли продолжать освобождение своих территорий, в частности, Херсона. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Мы услышали доклады командующих по этому направлению… И не мне характеризовать обстановку на поле боя. Впрочем, мы должны обеспечить Украину всем необходимым, чтобы продолжались эти операции. Мы обсуждали, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. И мы будем делать все возможное, чтобы помочь», — отметил он.