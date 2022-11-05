Президент Литвы Гитанас Науседа высоко оценил активную и конструктивную роль Анкары на фоне российско-украинской войны.
«Вне всякого сомнения, Турция играет важную роль как в военных и гуманитарных вопросах, так и в прекращении российского вторжения в Украине», — сказал Науседа на совместной пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Нийнистё в Вильнюсе.
Науседа подчеркнул вклад Турции в реализацию Черноморской зерновой инициативы.
Он напомнил, что заключенная благодаря дипломатическим усилиям Анкары «зерновая сделка» способствовала обеспечению поставок агропродукции из портов Украины на мировые рынки.
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