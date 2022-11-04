Россия обещала внести в сочинское заявление упоминание о Карабахе (здесь и далее — Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала), но этого не произошло, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью местным журналистам.

«Мы несколько раз пытались, чтобы четко был отмечен пакет российских предложений, где говорилось также о нагорно-карабахском конфликте. Российская сторона ранее обещала, что это произойдет, но не произошло. Мы также хотели по поводу развертывания миротворцев, чтобы четко было отмечено, что миротворцы развернуты в Нагорном Карабахе, но вышло так, что это тоже не нашло места в итоговом заявлении в Сочи.

Российская сторона публично озвучила, что у нее имеются хорошие предложения для армянской стороны, а Армения полностью поддерживает эту повестку.

В настоящее время на столе есть 2 бумаги — одна азербайджанская, над которой мы работали, и российская, которая представляет собой предложение о параметрах пакета мирного соглашения. Запад просто помогает найти варианты.

Что касается российской версии, Армения одобряет ее и рассчитывает ее продвижения российской стороной.

5 известных пунктов — это более развернутая версия тех пяти пунктов, конечно, мы проделали более специализированную работу, чтобы это стало документом, близким к рамкам мирного договора, поскольку первый вариант, который мы получили, требовал большой работы над ним.

Армения одинока во многих отношениях. Нет надлежащей реакции от ОДКБ. У ОДКБ есть, о чем беспокоиться, Армении не о чем думать», — заявил он.