Заместители министров обороны Армении и России Карен Брутян и Александр Фомин в пятницу обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

«Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян встретился с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Обсуждены ход двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — отмечается в сообщении.