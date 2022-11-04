«В Азербайджане более 76 тысяч ветеранов войны, эти цифры еще не уточнены. Нужно провести индексацию выплачиваемых им пособий».

Об этом в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» на совместном заседании парламентских комитетов по делам молодежи и спорта, по труду и социальной политике, по аграрной политике, по региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

«Нынешние пособия нужно увеличить до 130-150 манатов. Тем самым, мы можем помочь ветеранам войны с учетом роста расходов», — отметил депутат.

С. Новрузов предложил увеличить и размер ежемесячной стипендии, выплачиваемой студентам:

«Было бы хорошо привести эту сумму в соответствие с прожиточным минимумом. Если мы хотим вырастить хороших студентов, хороших военных, хороших ученых, то должны заботиться о них со студенческого периода», — сказал С. Новрузов.

Кроме того, депутат предложил учесть так же и тот факт, что в настоящее время кампусы, общежития не созданы в полной мере.