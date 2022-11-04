Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Беларусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. Во время общения с сотрудниками предприятия он рассказал о своем желании.

«Самая главная моя мечта — «кабы не было вайны». Хочу, чтобы вы спокойно жили. Давайте будем работать и спокойно жить. Не переживайте. Все у нас образуется», — заявил президент.