4 ноября состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и находящимся с официальным визитом в нашей стране вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи с удовлетворением было отмечено, что братские и союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Подчеркнуто значение 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, который пройдет в городе Баку.

Выражена уверенность в том, что официальный визит Фуата Октая будет способствовать дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений. На встрече были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.