Турция и Россия договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны на бесплатной основе, утверждает президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во время наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, он также обсудил это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, президент сообщил о намерениях поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на предстоящем саммите G20 на Бали.

Эрдоган заявил, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором.

«Страдания миллионов людей игнорируются. Боль каждого невинного человека, умирающего в Африке, особенно в Сомали, не имея доступа к краюхе хлеба, разрывает наши сердца. К сожалению, не предпринимается никаких усилий, чтобы положить конец этим трагедиям, которые приводят миллионы людей к смерти. Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал турецкий лидер.