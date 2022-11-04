Председатели новосозданных партий должны пройти психологическую экспертизу и обследование. Такое предложение последовало от председателя Партии демократических реформ, депутата Асима Моллазаде в ходе слушаний законопроекта «О политических партиях», сообщает MInval.az.

Он отметил, что у таких людей, как Адольф Гитлер, которые привели человечество к катастрофе и бедствиям, позже были обнаружены психические заболевания: «Поэтому очень важно, чтобы этот момент был отражен в законопроекте о политических партиях».

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