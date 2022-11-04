Иранцы продолжают выходить на акции протеста, несмотря на растущее давление со стороны силовиков.

Накануне десятки людей скандировали «Долой диктатора» на улицах города Сенендедж, а жители нескольких районов Тегерана каждую ночь выкрикивают лозунги из окон своих квартир. В ответ на это полиция стреляет в здания и бросает в них светошумовые гранаты, пишут западные СМИ.

Столкновения вчера также произошли между участниками протестов и полицейскими в городе Карадж.

Протестующие вышли на улицы города в четверг — в 40-й день с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая погибла во время протестов.

Согласно информации иранских СМИ, около 10 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков. Associated Press со своей стороны отмечает, что среди сил безопасности могут быть погибшие.

На видеозаписях, публикуемых в соцсетях, видно, как в небе над протестующими кружит полицейский вертолет.

Протесты в Иране продолжаются уже почти семь недель. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. По данным правозащитников, за это время от рук силовиков погибли около 280 человек, среди них — по меньшей мере 45 детей.