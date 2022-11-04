Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за учениями танковых частей и воинских частей коммандос.

Как сообщает Минобороны, министр обороны посетил пункты командного управления, где после просмотра учений «Охота за танками» и подготовительных упражнений коммандос, были заслушаны доклады командного состава.

Было доложено, что в процессе учений отрабатывается уничтожение бронетехники условного противника с близкого расстояния путем устройства засад и окопов, а также выполнение бойцами коммандос боевых задач в населенных пунктах.

В соответствии с планом учений, танковые подразделения выполнили также приемы продвижения бронетехники с ведением огня.

Высоко оценив действия коммандос и танковых подразделений, генерал-полковник З.Гасанов дал дополнительные поручения по дальнейшему повышению интенсивности и эффективности боевой подготовки с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне.