Евросоюз прокомментировал прошедшее вчера в Брюсселе третье заседание комиссий Азербайджана и Армении по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

«Эта встреча последовала за договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в ходе их трехсторонних встреч в Брюсселе.

ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, и готовность сторон продолжать работу над решением вопросов, связанных с границей, а также над улучшением ситуации в области безопасности», — говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.