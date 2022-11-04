Несколько часов отделяли Великобританию от финансового Армагеддона после решений, принятых предыдущим премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом сообщил в четверг в эфире Channel 4 глава Банка Англии Эндрю Бейли.

«Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех», — сказал Бейли, по словам которого эта ситуация начала затрагивать пенсионные фонды — крупные игроки на рынке гособлигаций.

«Наша обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля, это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа <…>. Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — добавил глава регулятора.

Под руководством Бейли банк начал активно скупать гособлигации, потратив на эти цели £19,3 млрд.

Отвечая на вопрос, сколько оставалось до возможного масштабного обвала рынка, Бейли заявил: «В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах». «Это была реальная угроза финансовой стабильности», — добавил он.