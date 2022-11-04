Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».

Американский лидер сделал данное утверждение, выступая в четверг в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, передает ТАСС.

Байден рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, однако отвлекся и неожиданно обратился к иранской тематике, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть эту тему. «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», — сказал Байден.