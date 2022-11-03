Решение США и Южной Кореи продлить сроки начавшихся в понедельник учений авиации Vigilant Storm является «весьма опасным и ошибочным выбором». Такая оценка содержится в заявлении секретаря Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ПТК) Пак Чон Чхона, опубликованном в четверг Центральным телеграфным агентством Кореи.

«США и Южная Корея решили продлить объединенные воздушные учения Vigilant Storm. Это весьма опасный и ошибочный выбор», — говорится в заявлении. «США и Южная Корея узнают, что они совершили необратимую грубую ошибку», — добавил секретарь ЦК ТПК.

«Безответственное решение США и Южной Кореи показывает, что нынешняя ситуация, вызванная военными провокациями США и Южной Кореи, переходит в неуправляемую фазу», — добавил он. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, Пак Чон Чхон является заместителем председателя центральной военной комиссии ТПК.