Вооруженные силы Украины могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, слова которого приводит издание The Guardian.

«Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности», – заявил министр.

По его словам, Украина имеет возможность вернуть Херсон, поскольку их работа является методичной и эффективной. Об этом он заявил в тот же день, когда российские коллаборанты в Херсоне допустили, что военные РФ могут выйти с левого берега Днепра.