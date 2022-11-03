Россияне ведут наступательные действия на Донбассе. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Украины 3 ноября.

Отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины по отдельным направлениям. Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Как сообщили в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вторжение РФ в Украину.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелка. Враг применил ударный БПЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Звановка;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, два района скопления вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и другие важные военные объекты российских войск.