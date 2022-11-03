Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямину Нетаньяху с победой на выборах, говорится в сообщении его офиса. Согласно окончательным результатам блок сторонников Нетаньяху получил 64 места в Кнессете по итогам выборов.

Лапид сообщил Нетаньяху, что он поручил всем отделам канцелярии премьер-министра подготовиться к упорядоченной передаче власти. «Государство Израиль выше любых политических соображений, — заявил Лапид. «Желаю Нетаньяху удачи ради народа Израиля и Государства Израиль».