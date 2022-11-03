3 ноября в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось третье заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Республикой Армения и Комиссий по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджаном.

Согласно информации управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, перед началом заседания генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино поприветствовал делегации Азербайджана и Республики Армения, пожелал успехов работе комиссий и подтвердил готовность Европейского Союза и впредь оказывать помощь в вопросах нормализации отношений между Азербайджана и Республикой Армения.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян выразили благодарность Совету Европейского союза за хорошую организацию встречи.

Учитывая договоренности, достигнутые на уровне руководителей Азербайджана и Республики Армения в различных форматах, стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели организационные и процедурные вопросы.

В целях определения правовых рамок совместной деятельности комиссий стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Азербайджаном и Республикой Армения.

Стороны пришли к договоренности в рабочем порядке определить дату и место проведения четвертого заседания комиссий.