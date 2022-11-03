Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает появляться на саммите G20 в Индонезии, если на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

Об этом Зеленский заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России примет участие, то Украина не будет принимать», — цитирует его «СТРАНА.ua».

При этом Украина готовится к предстоящему саммиту, сказал Зеленский.

«В любом случае мы сегодня снова были приглашены. Ещё посмотрим, несколько дней осталось» — добавил он.

