В Совете Федерации России на будущей неделе обсудят создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном, сами переговоры могут пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре, сообщил РИА Новости в пятницу источник в верхней палате парламента.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, в котором отмечается важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном и Баку для продолжения диалога при российском содействии. Также важны и трехсторонние межпарламентские контакты стран.

«На будущей неделе в Совете Федерации будет обсуждаться создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с законодателями Армении и Азербайджана», — сказал собеседник агентства.

Он полагает, что трехсторонняя встреча «может пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре». А место ее проведения пока не определено.