Президент РФ Владимир Путин во время общения с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил, что нет каких-либо намерений и планов в части применения ядерного оружия в Украине.

Об этом в эфире канала ТРТ официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Во время телефонных переговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия», — пояснил Калын.

По словам представителя Эрдогана, Киев также опроверг тезисы и версии, что якобы осуществляется подготовка к использованию «грязного оружия».

Анкара также рассчитывает предложить сторонам конфликта вернуться к переговорам по вопросам мирному урегулированию.