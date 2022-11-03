Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльнура Али оглу Алиева от должности первого заместителя министра культуры Азербайджана.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльнура Али оглу Алиева от должности первого заместителя министра культуры Азербайджана.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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