Вице-президент Турции Фуат Октай 3 ноября совершит официальный визит в Азербайджан.

В рамках официального визита Октай 4-го ноября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Вместе с Асадовым Октай будет председательствовать на 10-м заседании Азербайджано-Турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Октай примет участие в работе совместного Турецко-Азербайджанского бизнес форума.

Октай посетит могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам в Баку.

5-го ноября Фуат Октай совершит визит в исторических город Шушу в освобожденном от оккупации Карабахском регионе Азербайджана.