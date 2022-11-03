Роль Турции в возобновлении участия России в зерновой сделке служит главным фактором доверия существующим договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работа, которая была проведена Анкарой и лично турецкими дипломатами, военными, президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, заслуживает высокой оценки. Участие в этом Турции является главным фактором доверия», — высказался политик.

Песков также добавил, что перед принятием решения о продлении участия Москвы в черноморских договоренностях необходимо оценить, как каждая сторона сделки реализует свои обязательства.