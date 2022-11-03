В Азербайджане существует консенсус относительно сохранения полной стабильности национальной валюты. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Ряд факторов, влияющих на инфляцию в Азербайджане, регулируются государством: «Например, в других странах вы видите, что инфляционное давление, связанное с ценой на топливо, стало более острым. Но в результате проводимой государством политики в Азербайджане сохраняется стабильность цен, что является одним из действенных факторов, сдерживающих инфляцию. Здесь обсуждалась стабильность обменного курса. Наша ставка фиксированная. В пунктах обмена валюты многих соседних стран вы можете увидеть, что из-за текущей ситуации произошли значительные девальвации. У нас есть полный консенсус по поддержанию стабильного курса за счет принятия мер координации в этой сфере со стороны государства и Центрального банка. Однако, несомненно, обменный курс оказывает негативное влияние на инфляцию».

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