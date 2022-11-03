Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры в рамках «зерновой сделки» для военных целей

«Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях», — заявил Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, какие гарантии Киев дал РФ.

По словам Кулебы, гарантии являются «всего лишь способом России сохранить лицо». Он отметил, что РФ вернулась в «продуктовую сделку» не потому, что «кто-то ей дал какие-то гарантии, а потому что было очень много закулисной дипломатии со стороны президента Турции».