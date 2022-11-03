В настоящее время в Азербайджане действуют 26 банков. Об этом заявил депутат Руфат Гулиев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Он отметил, что в регионах очень мало установлено банкоматов: «Люди ездят из одного села в другое, чтобы получить пенсию». И предложил отменить 2% комиссионных между банками: «Это все азербайджанские банки. Нельзя ли просто ввести обналичку с 0,5% для всех банков? Народ не должен страдать».

В то же время депутат предложил упростить условия выдачи банками кредитов предпринимателям до 50 тысяч манатов: «О выдаче кредита становится известно очень поздно. Иногда этот процесс занимает месяцы. Я предлагаю, чтобы люди получали такие кредиты в течение недели или двух, чтобы они не теряли время и могли делать свою работу».

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