События текущего года показали, что ОДКБ необходимо оптимизировать механизм реагирования на кризисные ситуации, пакет документов по этому вопросу подготовлен и согласовывается.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, передает ТАСС.

«События и происшествия в текущем году в зоне ответственности нашей организации показали необходимость оптимизации механизма реагирования ОДКБ на кризисные ситуации. По поручению глав государств — членов ОДКБ подготовлен и согласовывается соответствующий пакет документов по этому вопросу», — сказал он.

Семериков подчеркнул, что нынешний период трансформации мироустройства стал самым серьезным испытанием на прочность для государств объединения. По его словам, сохраняется опасность эскалации и противостояния между Арменией и Азербайджаном, а также Кыргызстаном и Таджикистаном, отметил заместитель генсекретаря ОДКБ