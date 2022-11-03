Мины-ловушки, установленные Арменией – это проявление террора, направленного против гражданского населения.

Об этом говорится в информации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Подчеркивается, что 2 ноября 2022 года в селе Мехтили Джабраильского района очередной жертвой мин стал Ахмедов Ильгар Гейбат оглу (1972 года рождения).

По информации, во время операций по разминированию постоянно встречаются мины-ловушки, «мины-сюрпризы»:

«Так, во время операций по разминированию в селе Орта Гарвенд Агдамского района вокруг территорий гражданского назначения на одной противотанковой мине TM-62P3 была установлена одна противопехотная мина PMN-2, еще 3 противотанковые мины TM-62P3 и сверху еще одна противопехотная мина PMN-2. Противотанковая мина, которая содержит 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. В результате разрыва установленных друг на друга противотанковых и противопехотных мин невозможно остаться не то чтобы в живых, а не остается ни одной детали техники».

ANAMA еще раз обращается к гражданам с тем, чтобы они не посещали территории, в безопасности которых не уверены, а пользовались только намеченными маршрутами: «Запрещено прикасаться к неизвестным предметам!».