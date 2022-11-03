Инфляция в Азербайджане в основном связана с факторами иностранного происхождения. В этом году Центробанк принял соответствующие меры по ограничению инфляции. Об этом заявил председатель Центрального банка Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

По его словам, в стране усовершенствована инфраструктура денежного рынка, возросла межбанковская активность: «В этом году в рамках политики ограничения инфляции в Азербайджане была проведена политика сокращения потребительских кредитов».

По его словам, бюджетный пакет поддерживает макроэкономические меры и валютную стабильность.