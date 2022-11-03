Подготовлен и представлен правительству проект Государственной программы «Великое возвращение на территории, освобожденных от оккупации». Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Министр отметил, что данный проект в настоящее время находится на рассмотрении: «Согласно соответствующему поручению президента подготовлен пакет предложений. Планируется ввести налоговые льготы, стимулировать частную инициативу, ввести льготы для стимулирования перерабатывающей отрасли, привлечь на освобожденные территории специалистов, обладающих современными знаниями и навыками по наращиванию государственно-частного партнерства в части строительства жилых массивов на освобожденных территориях. В ближайшее время на освобожденных территориях будет создано 350 дополнительных рабочих мест. Азербайджанское государство вступило в стратегический период, включающий постпандемический и постконфликтный период».

Он подчеркнул, что национальная экономика настроена на достижение новых целей в направлении дальнейшего укрепления финансовой устойчивости: «Будут созданы основные условия для успешной реализации модели социально-экономического развития на 2022-2026 годы».

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