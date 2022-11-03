Если нынешние цены на нефть и газ в мире сохранятся до конца года, ожидается, что к концу текущего года ВВП Азербайджана достигнет 130 миллиардов манатов, что является самым высоким показателем в истории Азербайджана. Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Министр отметил, что доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана увеличивается. Он подчеркнул, что на уровень инфляции в Азербайджане повлиял рост цен на продукты питания на мировом рынке: «В январе-августе текущего года цены на импорт выросли более чем на 21 процент по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.».

Министр отметил, что в текущем году были реализованы государственные антиинфляционные меры.

Отдел новостей