В Азербайджане население сможет продавать производимую им энергию государству.

В Азербайджане проводятся реформы в сфере трансформации энергии, в частности зеленой энергетики. Новые возможности позволят населению продавать произведенную им электроэнергию сети. Об этом заявил председатель комитета Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

«Для этого до 150 киловатт электроэнергии, продаваемой населением в сеть, будут освобождены от налогов», — сказал Таир Миркишили.