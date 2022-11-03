Годовая инфляция в Турции по итогам октября составила 85,51% в сравнении с 83,45% месяцем ранее, сообщил национальный институт статистики.

В то же время независимая Группа анализа инфляции (ENAG) оценила инфляцию в Турции в октябре в 185,34%. В сентябре она, по ее данным, составляла 186,27%.

Глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу ранее сообщал, что инфляция в стране по итогам текущего года ожидается на уровне 65,2%. Изначально она планировалась в 42,8%, затем показатель был пересмотрен до 60,4%.